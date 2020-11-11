Maide T, her çarşamba günü olduğu gibi Almanya Başbakanı Angela Merkel'in başkanlığında düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısı öncesi Başbakanlık binasının önünde eylemdeydi.

Maide T, "Hiçbir zaman umudumu yitirmiyorum. Kızım gelene kadar eylemim devam edecek" dedi.

Acılı anne kızının kaçırılmasının üzerinden bir yıl geçtiğini hatırlatarak 14 Kasım Cumartesi günü kent merkezindeki Brandenburg Kapısı’nın önünde büyük bir eylem düzenleyeceğini duyurdu. Eylemde kendisine destek verilmesi çağrısında bulundu.