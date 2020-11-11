Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Acılı anne Almanya'daki eylemine destek bekliyor
Almanya’da kızı terör örgütü PKK tarafından kaçırılan Maide T. cumartesi günü büyük bir eyleme hazırlanıyor. Acılı anne, kızının kaçırılmasının birinci yılında Berlin'deki tarihi Brandenburg kapısı önünde yapacağı eylemine destek çağrısında bulundu.
Maide T, her çarşamba günü olduğu gibi Almanya Başbakanı Angela Merkel'in başkanlığında düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısı öncesi Başbakanlık binasının önünde eylemdeydi.
Maide T, "Hiçbir zaman umudumu yitirmiyorum. Kızım gelene kadar eylemim devam edecek" dedi.
Acılı anne kızının kaçırılmasının üzerinden bir yıl geçtiğini hatırlatarak 14 Kasım Cumartesi günü kent merkezindeki Brandenburg Kapısı’nın önünde büyük bir eylem düzenleyeceğini duyurdu. Eylemde kendisine destek verilmesi çağrısında bulundu.
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