Fidan dikimi törenine Türkiye'nin Kiev Büyükelçisi Yağmur Ahmet Güldere, Ukrayna Çevre Bakan Yardımcısı İrina Stavçuk ve çok sayıda yetkili katıldı.

Güldere, Ukrayna'nın yeşil bir ülke olduğunu ama maalesef dünyanın her köşesinin Ukrayna kadar yeşil olmadığını ifade etti. 11 Kasım'ı Türkiye'de ağaçlandırma günü ilan ettiklerine dikkati çeken Güldere, geçen yıl bir günde 14 milyon fidanın toprakla buluştuğunu anımsattı.

"Ankara Meydanı Türkiye-Ukrayna dostluğunun daha yeşil bir nişanesi olacak"

Güldere, dünyada benzer bir ihtiyacın olduğunu görünce bu sene etkinliği uluslararası projeye çevirdiklerini dile getirerek, "Bugün dünyada 23 milyon fidan eşzamanlı olarak toprakla buluşuyor. Stratejik ortağımız Ukrayna da bu projede en önemli partnerlerden biri" diye konuştu.

Parka 16 sene önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakan iken ziyareti sırasında Ankara isminin verildiğini hatırlatan Güldere, "Artık Ankara Meydanı Türkiye-Ukrayna dostluğunun daha yeşil bir nişanesi olacak" dedi.

Ukrayna Çevre Bakan Yardımcısı İrina Stavçuk da ülkesi adına Türkiye’nin ağaçlandırma bayramını kutladığını belirterek, tüm dünyayı iklim değişikliğine karşı beraber çalışmaya davet etti.

Konuşmaların ardından fidan dikimi gerçekleşti.