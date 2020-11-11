Filistin’in son 30 yılına damga vuran isimlerinden biri olan Saib Ureykat, mücadele ettiği koronavirüse yenik düştü, 65 yaşında hayatını kaybetti.

İsrail ile barış görüşmelerinde Filistin tarafının başmüzakerecisi olan Ureykat, Filistin Lideri Mahmud Abbas'ın üst düzey yardımcılığı görevini yürütüyordu.

Ureykat için Ramallah'ta cenaze töreni düzenlendi.

[Fotoğraf: AA]