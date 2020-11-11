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FKÖ Genel Sekreteri Ureykat için cenaze töreni düzenlendi
[Fotoğraf: AA]
Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden FKÖ Genel Sekreteri Saib Ureykat için cenaze töreni düzenlendi.
Filistin’in son 30 yılına damga vuran isimlerinden biri olan Saib Ureykat, mücadele ettiği koronavirüse yenik düştü, 65 yaşında hayatını kaybetti.
İsrail ile barış görüşmelerinde Filistin tarafının başmüzakerecisi olan Ureykat, Filistin Lideri Mahmud Abbas'ın üst düzey yardımcılığı görevini yürütüyordu.
Ureykat için Ramallah'ta cenaze töreni düzenlendi.
[Fotoğraf: AA]
Etiketler: Filistin DevletiSon Güncelleme: 11 Kasım 2020 Çarşamba 15:10
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