Ermenistan ordusu Paşinyan'ın istifasını istedi
Ermenistan ordusu, Başbakan Nikol Paşinyan ve hükümetin istifasını istedi. Paşinyan ise ülkede darbe girişimi olduğunu söyledi, Genelkurmay Başkanını görevden aldığını açıkladı.
Ermenistan Genelkurmay Başkanı ve üst rütbeli komutanlar, Başbakan Paşinyan’ı istifaya çağıran bir bildiri yayımladı.
Bildiride, Paşinyan hükümetinin kritik ve yeterli kararlar alamayacağı, bunlara haiz olmadığı ifade edildi.
Paşinyan, Genelkurmay Başkanını görevden aldı
Destekçilerini sokağa çağıran Ermenistan Başbakanı Paşinyan, ordunun kendisine yönelik istifa çağrısını "darbe girişimi" olarak nitelendirdi; Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan’ı görevden aldığını duyurdu.
Paşinyan, saat 16.00'da açıklama yapacağını ifade etti.
Cumhurbaşkanı, Genelkurmay Başkanını görevden almadı
Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan ise Genelkurmay Başkanının görevden alınmasıyla ilgili belgeyi imzalamadı.
Orduya "ülkenin güvenliğini sağlamaya devam edin" çağrısı
Paşinyan ayrıca, orduyu, Ermenistan'a hizmet etmeye ve ülkenin güvenliğini sağlamaya devam etmeye çağırdı; "Ordunun siyasi süreçlere katılımına izin verilmez." dedi
Reuters: Ermenistan ordusu, Paşinyan'ın ve hükümetin istifasını istedi. Detayları @trthaber muhabiri Fatih Avanos aktardı. https://t.co/t49v2E4PQc pic.twitter.com/WtVepcjnaV— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 25, 2021
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