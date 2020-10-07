Paşinyan, devlet üniversitesinde gazetecilik okuyordu, mezun olamadı. Ancak gazeteci olmayı başardı.



Çalıştığı gazete yayınlarında Koçaryan ve Sarkisyan hükümetlerini hedef alan Paşinyan, onlarca kişiye hakaret etti, iftira attı. Bu yüzden yargılandı, suçlu bulundu.

Ermenistan'ın ilk Cumhurbaşkanı Levon Ter Petrosyan'ın taraftarları, Petrosyan'ın 2008'deki seçimi kaybetmesi sonucu sokağa döküldü. Olaylı protestoların lideri olan Paşinyan için "cinayet ve kitlesel kargaşa" suçlamasıyla arama kararı çıkarıldı. Haziran 2009'da saklandığı yerden çıkan Paşinyan teslim oldu; 2 yıl sonra ise afla salıverildi.

2012 yılında milletvekili seçilen Paşinyan, Toplumsal Sözleşme partisinin lideri oldu. 2018'de yine sokağa çıktı, bu defa Sarkisyan hükumetine istifa çağrısının lideriydi.

"Karabağ klanı"nın çöküşü

Sarkisyan, Paşinyan ile görüşme kararı aldı. Erivan'daki bir otelde yapılan görüşme televizyonlardan canlı yayınlandı.

Sarkisyan söze; "Talebe olumlu yanıt verilmesinden memnunum" diyerek başladı.

Ancak Sarkisyan'ın sözünü kesen Paşinyan, Bir yanlış anlaşılma var. Buraya istifanızın ve iktidarın barışçıl ve yumuşak bir şekilde geçişinin sağlanması için koşulları görüşmeye geldim." dedi.

Görüşmeyi terk eden Sarkisyan, "Bu bir diyalog değil, şantajdır." dedi. Paşinyan ise çok geçmeden iktidarı devraldı.

Aslında bu, Ermenistan siyasetinde "Karabağ klanı" olarak bilinen yapının kısmi çöküşüydü.

Doktrinin adı: Yeni savaş, yeni topraklar

Paşinyan'ın önceliği Ermenistan'ı ekonomik darboğazdan kurtarmaktı ancak Karabağ klanı, güvenlik bürokrasisinde halen etkindi.



Savunma Bakanı Davit Tonoyan, Kafkasya'da gerilimi artıracak "yeni savaş, yeni topraklar" doktrinini benimsedi. Tansiyonu yükseltecek bu doktrin, Ermeni diasporası tarafından da destek buldu.

"Tovuz saldırısı"

Paşinyan, ekonomik refah vaadini yerine getiremeyince popülist bir siyasete sarıldı. Böylelikle Ermenistan, 11 Temmuz'da, işgal bölgesinde olmayan Tovuz'a saldırdı.

Paşinyan, Tovuz saldırısıyla iç sorunlara siyah bir örtü çekmeyi denedi ancak başarılı olamadı.

Kara propaganda makinesi



Paşinyan iktidara geldiğinde Batı medyası onu bir barış güvercini olarak lanse ediyordu ancak gerçek bu değildi.

Gazetecilik yaptığı dönemde kara propaganda makinesi olarak çalışan Paşinyan, bugün Ermenistan'ı yönetiyor.

Aynı kara propaganda makinesi bugün uluslararası alanda çalışmaya devam ediyor.