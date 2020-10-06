Karabağ'ı yıllardır işgal altında tutan Ermenistan, cephe hattı dışındaki Tovuz ve Gence gibi bazı yerleşim yerlerini de hedef aldı, sivilleri vurdu.

Erivan yönetiminin hedefindeki bölge, stratejik önemi ile dikkat çekiyor.

Tovuz, Azerbaycan'ın doğalgaz ihracatı için önemli bir kavşak noktası; boru hatları buradan geçiyor.

Türkiye-Azerbaycan arasındaki kara yolu ve demir yolu ise Azerbaycan'ın ilk başkenti, en büyük ikinci şehri Gence'den geçiyor.

Hazar Denizi'nden Karadeniz'e Gürcistan üzerinden, Rusya toprakları dışında açılan tek kapı: Tovuz ve Gence'nin de bulunduğu bölge.

Azerbaycan ticareti için bu şehirler hayati önem taşıyor.

ABD-Afganistan uçuş rotasında



ABD, hava trafiğinde İran hava sahasını kullanmıyor. Bu nedenle ABD uçakları, Afganistan'a giderken Azerbaycan üzerinden uçuyor. Bu uçuşta ise Tovuz ve Gence şehirleri rota üzerinde bulunuyor.

Ermenistan'ın çatışmayı Karabağ dışına taşımaya çalışıyor

Ermenistan, Azerbaycan'ın diğer şehirlerini hedef alarak, çatışmayı savaşa dönüştürmek istiyor.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Ermenistan, Azerbaycan topraklarına saldırarak Rusya'yı savaşa çekmeye çalışıyor." ifadesini kullanmıştı.

Olası bir Azerbaycan-Ermenistan savaşının bölgedeki ticarete ve ekonomiye darbe vuracağı, Rusya'ya olan bağımlılığın artacağı iddia ediliyor.