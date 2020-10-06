Ermeni Ordusu füze ve roketle saldırdığı Azerbaycan'ın ikinci büyük şehri Gence'ye dün tekrar saldırmıştı.Ermenistan Gence'deki bir alışveriş merkezini füzeyle vurmuştu.

TRT Haber füzeli saldırı anının güvenlik kamerası görüntülerine ulaştı. Görüntüler saldırının şiddetini ortaya koyarken sivillerin telaşını da gözler önüne serdi.

Dün saldırıdan sonra açıklama yapan Azerbaycan Cumhurbaşkan Yardımcısı Hikmet Hacıyev, "Ermeni silahlı kuvvetleri Gence'nin alışveriş merkezini bombaladı. Alışveriş merkezinin askeri önemi nasıl olabilir? Bu ayrım gözetmeyen füze saldırısı, yalnızca siviller arasında kitlesel kayıplara neden olmak amacıyla yapıldı. Azerbaycanlı silahlı sivillere karşı devlet terörü sürüyor" ifadelerini kullandı.