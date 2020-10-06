Haber Giriş: Kaynak: AA
Kırgızistan'da seçim sonuçları iptal edildi
[Fotoğraf: AA]
Kırgızistan Merkez Seçim Komisyonu, 4 Ekim'de yapılan parlamento seçiminin sonuçlarını iptal etti.
Kırgızistan'da düzenlenen parlamento seçimlerinin ardından dün ve bugün, sonuçları protesto eden çok sayıda kişi sokaklara dökülmüştü.
Kırgızistan Merkez Seçim Komisyonu seçim sonuçlarının iptal edilmesini kararlaştırdı.
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