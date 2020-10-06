Kırgızistan'da düzenlenen parlamento seçimlerinin ardından dün ve bugün, sonuçları protesto eden çok sayıda kişi sokaklara dökülmüştü.

Kırgızistan Merkez Seçim Komisyonu seçim sonuçlarının iptal edilmesini kararlaştırdı.

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