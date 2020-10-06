Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Paşinyan provokasyon peşinde: Karabağ'da cephe hattını ziyaret etti
Ermenistan'ın Azerbaycan'daki sivil hedeflere yönelik saldırıları devam ederken, Erivan'dan provokatif bir adım daha geldi. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan işgal altındaki Karabağ'da cephe hattını ziyaret etti.
Azerbaycan ordusunun işgal altındaki topraklarını geri almak için başlattığı harekatla beraber Ermenistan iyice köşeye sıkıştı.
İçine düştüğü açmazı telefon diplomasisiyle aşmaya çalışan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, istediğini alamadı.
Azerbaycan'dan aldığı darbelerle hezimete uğrayan Paşinyan, provokatif bir adım attı; Karabağ'daki cephe hattında Ermeni mevzilerini ziyaret etti. Hankendi'de sözde Karabağ yönetiminin milis güçleri ile görüştü.
Paşinyan'ın Karabağ'a gittiği ertesi gün duyurulurken, Ermeni başbakan ve yanındaki askeri kurmaylarının endişeli halleri dikkat çekti.
Ermenistan başbakanı, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda sahadaki durumlarının kötüleştiğini kabul etti.
Etiketler: Nikol Paşinyan Karabağ hankendi Ermenistan BaşbakanıSon Güncelleme: 6 Ekim 2020 Salı 18:32
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