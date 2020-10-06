Ermenistan'ın Azerbaycanlı sivillere yönelik saldırılarına dikkat çeken Çavuşoğlu, "Sıkışan Ermenistan sivil yerleşimlere saldırmaya başladı. Gence'ye, Terter'e, Hızı'ya, Abşeron'a saldırıyor. Bu insanlık suçudur, Ermenistanın içine düştüğü çaresizliğin göstergesidir." dedi.

Çavuşoğlu, "(MİNSK ülkeleri) İşgalciyle mağdur edilen ülke Azerbaycan'ı aynı kefede tuttular. Böyle gitmeyeceğini tüm dünya anlamalıdır" ifadelerini kullandı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ise "Ermenistan devleti terörist düşünceye sahiptir. Maksatlarına kavuşmak için kırmızı çizgileri yoktur." diye konuştu.

Bayramov, Azerbaycan devletinin, Azerbaycan topraklarında yaşayan Ermeni sivillerle hiçbir probleminin olmadığını vurguladı.