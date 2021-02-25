Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de bulunuyor.

[Fotoğraf: AA]

Bakan Çavuşoğlu, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile görüştü.

[Fotoğraf: AA]

Görüşmenin ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Macar mevkidaşı Peter Szijjarto ile ortak açıklama yaptı.

"Pandemi döneminde örnek bir dayanışma sergiledik"

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Pandemi döneminde Macaristan ile çok örnek bir dayanışma sergilediklerini belirterek, "İhtiyaç duyduğumuz ilaçları üretmek için bazı maddeleri Macaristan'dan aldık, bize bu konuda pozitif ayrımcılık yaptılar. Biz de Türk aşısını öncelikle vatandaşlarımızla ve dostlarımızla paylaşmak istiyoruz" dedi.

"İkili ilişkilerimizi geliştireceğiz"

Çavuşoğlu, Szijjarto ile yaptıkları görüşmelere de değindi:

"Türkiye'nin ve Avrupa'nın gündeminde olan birçok konuyu ele aldık. Çabalarımıza verdiği destek için Macaristan'a teşekkür ediyoruz. İkili ilişkilerimizi geliştireceğiz. Afrika ile de iş birliğimizi güçlendirmek için çalışıyoruz."

"Biz dünyanın neresinde olursa olsun darbeye ve darbe girişimine karşıyız"

Ermenistan Genelkurmay Başkanı ve üst rütbeli komutanlar, Başbakan Paşinyan’ı istifaya çağıran bir bildiri yayımladı. Paşinyan ise ülkede darbe girişimi olduğunu söyledi, Genelkurmay Başkanını görevden aldığını açıkladı.

Çavuşoğlu, Ermenistan'da yaşananlarla ilgili olarak şunları söyledi:

"Biz dünyanın neresinde olursa olsun darbeye ve darbe girişimine karşıyız. Ermenistan'da olan bu durumu da şiddetle kınıyoruz. Seçimle iş başına gelmiş hükümete istifa çağrısı kabul edilemez. Bölge ülkeleriyle de ne yapabileceğimizi konuşuyoruz. Darbe girişimleri, ülke istikrarını bozucu adımlardır. Türkiye'nin bu tutumu ilkeli bir tutumdur, darbeye karşıyız."