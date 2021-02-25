Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Edirne programı kapsamında Kırkpınar Spor Lisesinde düzenlenen Eğitim Yatırımları Toplu Açılış Töreni'nde konuştu.

Okulların peyderpey açılması konusunda kararlı olduklarını aktaran Selçuk şunları söyledi:

"Okulların, çocukların şahsiyetinin gelişmesinde, sosyalleşmelerinde etkisi yadsınamaz. Sağlık anlamında herhangi bir riske girmeksizin sadece bilimin verileriyle hareket ederek yola çıkarak okullarımızı peyderpey açma noktasında kararlılığımız devam ediyor. Uzaktan eğitim yüz yüze eğitimden daha meşakkatlidir, daha zordur. Bu zorluğu gönülden destek vererek yukarıya taşıyan arkadaşlarıma emekleri için teşekkür ediyorum."

[Fotoğraf: AA]

Öğrenci ve öğretmenlerle sohbet etti, oyunlarını izledi

Bakan Selçuk, merkeze bağlı Tayakadın köyündeki Şehit Cem Havale İlk ve Ortaokulunu da ziyaret etti.

Sınıflarda öğrenci ve öğretmenlerle bir süre sohbet eden Selçuk, okul bahçesinde çocukların oynadığı oyunu izledi.

[Fotoğraf: AA]

Köyde bir vatandaşın, "Köyümüze yakışır okul istiyoruz " şeklindeki talebine Selçuk, "İnşallah o da olur, eğitim çocuklarımızın geleceği açısından çok önemli, merak etmeyin onu da oturur, çalışırız" yanıtını verdi.

[Fotoğraf: AA]

Bakan Selçuk, Edirne Valisi Ekrem Canalp'i makamında ziyaret ederek kente yapılan eğitim yatırımları hakkında bilgi aldı.