Milli Savunma Bakanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Edirne’nin sınır hattından Yunanistan’a kaçmaya çalışan 3 FETÖ şüphelisinin yakalandı.

Yapılan incelemelerde, şüphelilerin KHK ile kamu görevinden ihraç edildikleri ve FETÖ üyesi olmaktan kayıtlarının olduğu belirlendi.

