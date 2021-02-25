Haber Giriş: 25 Şubat 2021 Perşembe 11:51Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Yunanistan’a kaçmaya çalışan 3 FETÖ şüphelisi yakalandı
Milli Savunma Bakanlığı, Edirne sınır hattının çeşitli bölgelerinden Yunanistan’a kaçmaya çalışan 3 FETÖ şüphelisinin yakalandığını açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Edirne’nin sınır hattından Yunanistan’a kaçmaya çalışan 3 FETÖ şüphelisinin yakalandı.
Yapılan incelemelerde, şüphelilerin KHK ile kamu görevinden ihraç edildikleri ve FETÖ üyesi olmaktan kayıtlarının olduğu belirlendi.
Etiketler: FETÖ Terörle Mücadele Milli Savunma Bakanlığı
Son Haberler
- 12:38
- 12:26
- 12:20
- 12:18
- 12:20
Sıradaki Haber
F-35'lerin uluslararası hukuk boyutu da var
Yükleniyor lütfen bekleyiniz