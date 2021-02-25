Macaristan Dışişleri Bakanı, Mevlüt Çavuşoğlu'na gümrükte bir Türk vatandaşının aracında ele geçirilen tarihi eserleri gösterdi.

Eserlerin arasında heykeller, sikkeler ile metal, ahşap ve taş objeler yer alıyor.

412 tarihi eser Türkiye'ye getirilecek

Roma dönemine ait 412 tarihi eser Mevlüt Çavuşoğlu'nun uçağı ile Türkiye'ye getirilecek.

2015’te #Macaristan’da ele geçirilen Anadolu kökenli tarihi eserleri Kültür ve Turizm Bakanımız @MehmetNuriErsoy’a iletmek üzere milletimiz adına teslim aldık. Dost Macaristan’a bu süreçteki desteği için teşekkür ediyoruz. pic.twitter.com/tNltrmiJu5