Haber Giriş: 25 Şubat 2021 Perşembe 13:30Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Macaristan'da ele geçirilen tarihi eserler Bakan Çavuşoğlu'na teslim edildi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Macaristan temasları kapsamında Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile bir araya geldi. Görüşmede, Macaristan’da ele geçirilen Türkiye'ye ait tarihi eserler teslim edildi.
Macaristan Dışişleri Bakanı, Mevlüt Çavuşoğlu'na gümrükte bir Türk vatandaşının aracında ele geçirilen tarihi eserleri gösterdi.
Eserlerin arasında heykeller, sikkeler ile metal, ahşap ve taş objeler yer alıyor.
412 tarihi eser Türkiye'ye getirilecek
Roma dönemine ait 412 tarihi eser Mevlüt Çavuşoğlu'nun uçağı ile Türkiye'ye getirilecek.
2015’te #Macaristan’da ele geçirilen Anadolu kökenli tarihi eserleri Kültür ve Turizm Bakanımız @MehmetNuriErsoy’a iletmek üzere milletimiz adına teslim aldık. Dost Macaristan’a bu süreçteki desteği için teşekkür ediyoruz. pic.twitter.com/tNltrmiJu5— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) February 25, 2021
İki mevkidaşın başbaşa görüşmesinin ardından heyetler arası görüşme de gerçekleştirildi.
Etiketler: Macaristan Mevlüt Çavuşoğlu Tarihi Eser
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