Ermenistan Genelkurmay Başkanı ve üst rütbeli komutanlar, Başbakan Paşinyan’ı istifaya çağıran bir bildiri yayımladı.

Bildiride, Paşinyan hükümetinin kritik ve yeterli kararlar alamayacağı, bunlara haiz olmadığı ifade edildi.

[Grafik: TRT Haber]

Paşinyan, Genelkurmay Başkanını görevden aldı

Destekçilerini sokağa çağıran Ermenistan Başbakanı Paşinyan, ordunun kendisine yönelik istifa çağrısını "darbe girişimi" olarak nitelendirdi; Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan’ı görevden aldığını duyurdu.

Paşinyan, saat 16.00'da (TSİ 15.00) açıklama yapacağını ifade etti.

Reuters: Ermenistan ordusu, Paşinyan'ın ve hükümetin istifasını istedi. Detayları @trthaber muhabiri Fatih Avanos aktardı. https://t.co/t49v2E4PQc pic.twitter.com/WtVepcjnaV — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 25, 2021

Cumhurbaşkanı, Genelkurmay Başkanına dair kararı imzalamadı

Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan ise Genelkurmay Başkanının görevden alınmasıyla ilgili belgeyi imzalamadı.

Paşinyan, Erivan sokaklarında: Ermenistan'ı terk etme planım yok

Paşinyan, başkent Erivan'da destekçileriyle birlikte yürüyüşünü sürdürüyor.

[Fotoğraf: AA]

Ermenistan’daki durumu tüm taraflarla konuşmaya hazır olduğunu söyleyen Paşinyan, "Ermenistan’ın içerisinde düşmanlar yok. Mevcut durum kontrol altında ve ordu tarafından yapılan açıklamaların duygusal bir tepki olduğunu düşünüyorum." dedi.

[Fotoğraf: Reuters]

Görevden aldığı ordu yetkililerinin, kendisi için hala "kardeş" olduğunu belirten Paşinyan, "Ben ve ailemin Ermenistan’ı terk etmek gibi bir planımız bulunmuyor." dedi.

[Fotoğraf: Reuters]

[Fotoğraf: AFP]

Muhalefetten Paşinyan'a uyarı: Son şansı

Muhalefetteki Müreffeh Ermenistan Partisi'nden yapılan açıklamada, "Nikol Paşinyan'ı ülkeyi iç savaşa götürmemeye ve kan dökülmesini önlemeye çağırıyoruz. Paşinyan'ın kargaşadan kaçınmak için son bir şansı var." denildi.

Rusya'dan sükunet temennisi

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ermeni mevkidaşı Ara Ayvazyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Lavrov, ülkedeki durumun barışçıl bir yöntemle çözülmesi gerektiğini iletti.

Ordudan yeni açıklama: İstifa çağrısı, baskı neticesinde yapılmadı

Ermenistan Genelkurmay Başkanlığından yapılan son açıklamada, “Pozisyonumuzu teyit ediyoruz. İstifa çağrısı bir baskı neticesinde yapılmamıştır.” ifadesi kullanıldı.

Cumhurbaşkanı Sarkisyan: Önlem alacağız

Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, tansiyonu düşürülmesi ve olayların daha da kötüye gitmemesi için bazı önlemler alınacağını söyledi. Sarkisyan, bu konuyu barışçıl şekilde çözüme kavuşturmak istediklerini belirtti.

Jetler Erivan semalarında

Su-30 tipi savaş uçaklarının başkent Erivan semalarında uçuş yaptığı görüldü.

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