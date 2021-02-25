Haber Giriş: 25 Şubat 2021 Perşembe 10:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
FDA: Johnson & Johnson aşısı güvenli ve etkili
[Fotoğraf: Reuters]
ABD Gıda ve İlaç Dairesi, Johnson & Johnson'ın geliştirdiği aşının "güvenli ve etkili" olduğunu ve yüzde 66 koruma sağladığını açıkladı.
ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) uzmanları 26 Şubat'ta aşının acil kullanım onayını görüşecek.
Toplantı öncesi yayınlanan analizde, 44 bin kişi üzerinde denenen Johnson & Johnson'ın tek dozluk COVID-19 aşısının hastalık ve ölüme karşı güçlü koruma sağladığı açıklandı.
Jonhson & Johnson aşısı, onaylanması durumunda, ABD'de acil durum kullanım onayı alan 3'üncü aşı olacak.
Aşı tek doz olarak uygulanıyor.
Etiketler: ABD Koronavirüs Koronavirüs Aşısı
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