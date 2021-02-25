Dün 66,58 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 66,18 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.38 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,30 artışta 66,38 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 63,39 dolardan alıcı buldu. Fiyatlar son 13 ayın en yüksek seviyelerinde seyrediyor.

Fiyatların yükselişinde, dünyanın en büyük petrol üreticisi ABD'de ham petrol üretiminin düşmesi ve ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın enflasyona ilişkin endişeleri yatıştırması etkili oldu.

Ham petrol üretimi azaldı

Teksas eyaletinde etkili olan soğuk havanın üretimi sekteye uğratması nedeniyle, ülkenin ham petrol üretimi geçen hafta bir önceki haftaya göre günlük 1,1 milyon varil, diğer bir deyişle yaklaşık yüzde 10 azaldı.

Söz konusu düşüş, COVID-19 salgını nedeniyle talep sıkıntısı çeken küresel petrol piyasasında arz-talep dengesizliğinin daraldığı algısını güçlendirerek fiyatların yükselmesini sağladı.

ABD'nin ticari ham petrol stoklarında ise geçen hafta bir önceki haftaya göre yaklaşık 1,3 milyon varille beklentinin aksine artış gerçekleşti. Piyasa beklentisi, stokların yaklaşık 5,3 milyon varil azalacağı yönündeydi.

Küresel piyasalarda risk iştahı

Fed Başkanı Powell, dün Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi'nde yaptığı sunumda, ekonomi normale dönerken enflasyonun dalgalı olabileceğine işaret etti ancak enflasyonun yükselmesini beklemediğini, gerekirse Fed'in bununla mücadele edebilecek araçlara sahip olduğunu söyledi.

Powell'ın bu açıklaması, Fed'in faiz oranlarında uzun bir süre değişikliğe gitmeyeceği şeklinde yorumlanarak küresel piyasalarda risk iştahını artırdı.

Öte yandan, COVID-19 salgınına karşı aşı çalışmalarına ilişkin gelişmeler de fiyatların yükselişini destekledi.