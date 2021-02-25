Haber Giriş: 25 Şubat 2021 Perşembe 10:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
ABD Başkanı Biden yeşil karttaki kısıtlamaları kaldırdı
[Fotoğraf: Reuters]
ABD Başkanı Joe Biden, eski başkan Donald Trump'ın ABD'de yaşama ve çalışma izni sağlayan yeşil karta getirdiği kısıtlamaları kaldırdı.
Biden, yeşil kart üzerindeki kısıtlamaların ABD'nin çıkarlarına hizmet etmediğini ve ABD ekonomisine zarar verdiğini açıkladı.
Biden yeşil kart üzerindeki kısıtlamaların kaldırıldığını vurgulayarak Trump tarafından getirilen yasakların aile birleşimlerini engellediğini söyledi.
Eski başkan Donald Trump, COVID-19 salgınının yol açtığı işsizliği gerekçe göstererek "ABD vatandaşlarını korumak amacıyla" geçen yıl yeşil kart uygulamasını ve yabancı işçilerin ülkeye girişlerini kısıtlama kararı almıştı.
Etiketler: ABD Donald Trump Joe Biden
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