Ermenistan'da ordu muhtıra verdi. Başbakan Nikol Paşinyan ordunun kendisine yönelik istifa çağrısını "darbe girişimi" olarak nitelendirdi.

Paşinyan hem destekçilerini sokağa döktü hem de başkent Erivan'da meydana inerek destekçilerine seslendi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan'daki darbe girişiminin ardından açıklama yaptı.

"Ermenistan hiçbir zaman bu kadar acınası durumda olmamıştı"

Aliyev, "Ermenistan hiçbir zaman bu kadar acınası durumda olmamıştı. Onları bu duruma sokan liderleridir, hem ülkeyi 20 yıl yöneten Koçaryan-Sarkisyan rejimi hem de onlardan sonra gelen yönetim." dedi.

"Bu yumruk yerindedir ve bizim sabrımızı sınamasınlar"

Aliyev, Ermenistan ordusunun modernleştirilmesiyle ilgili açıklamalara tepki gösterdi, "Savaş sona erdi, rovanşist fikirleri yaşayan bu yumruğu görecek" diyerek yumruğunu bir kez daha gösterdi:

"Bir kaç gün önce işittim ki onların müttefikleri Ermenistan ordusunu yine canlandırmak istiyorlar, orduyu modernleştirmek istiyorlar. Neye göre, kime karşı? Savaş sona erdi, her kim rövanşist fikirlerle yaşıyorsa (bak bu) yumruğu görecek. Bu yumruk yerindedir ve bizim sabrımızı sınamasınlar. Ermenistan ordusu bitti, yoktur ve olmamalıdır. Böyle bir faşist devlet orada olmamalıdır. Biz hiçbir vakit imkan vermeyeceğiz bize karşı tehlike oluşmasına ya da işgalinden kurtardığımız topraklaraklara dönecek vatandaşlarımız için herhangi bir risk olmasına.

Savaş sonrası dönemde herkes gördü ki Azerbaycan gelişimine devam ediyor. Karabağ'ı yeniden kurma işlerini yürütüyor. Ermenistan‘da ise buhran hüküm sürüyor. Birbirlerini itham ediyorlar, birbirlerine giriyorlar. Her zaman dış temsilciler bize Ermenistan cemiyetinin birlik olduğunu, onlarda milli birlik olduğunu söylüyordu. Şimdi biz görüyoruz nerede bu birlik? Bu mağlubiyet dolayısıyla birbirlerini itham ediyorlar, birbirlerini suçluyorlar."

"Sinsi politikayı yerle bir ettik"

Aliyev, Ermenistan'da iç karışıklıkların, toplu tutuklanmaların yaşandığını hatırlatarak şunları söyledi:

"Ama nedense demokrasiden bahseden bazı devletler ve sivil toplum kuruluşları buna göz yumuyor. Ermenistan'daki muhalefet her gün baskı görüyor, tutuklanıyor ve öldürülüyor ama kimse tepki vermiyor. Bu neyi gösteriyor? 30 yıllık tarih, bu zaferi sadece Ermenistan karşısında kazanmadığımızı bir kez daha gösteriyor. Örgütlü ve güçlü çevreler bize karşı birleşmişti ve topraklarımızı sonsuza kadar işgal altında tutmak istiyordu. Ermenistan sadece bir araçtı. Biz bu sinsi politikayı yerle bir ettik ve adaleti yeniden tesis ettik."