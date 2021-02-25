Haber Giriş: 25 Şubat 2021 Perşembe 15:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
BM İdlib'e 63 tır insani yardım gönderdi
Suriye'nin İdlib kentine Birleşmiş Milletler tarafından 63 tır insani yardım gönderildi.
BM'nin yardımlarını taşıyan tırlar, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçiş yaptı.
Tırlardaki insani yardım malzemelerinin, İdlib ve kırsalındaki ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağı öğrenildi.
Etiketler: İdlib Suriye Savaşı
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