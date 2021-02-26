Akik taşının Yemen'deki geçmişi yüzlerce hatta kimilere göre binlerce yıla dayanıyor. Dağlık arazide ilkel yollarla çıkarılan bu değerli madenin, ülkede önemli bir yeri var.

Yemen'de 20'den fazla çeşiti bulunan akik taşının farklı renkleri ve özgün desenleri olabiliyor. Kalitesine göre bir taşın fiyatı bazen 500 dolara çıkabiliyor.

[fotoğraf: TRT Arapça]

Yüzükler, küpeler, kolyeler, tespihler ve geleneksel hançerler yıllardır bu taşla süsleniyor.

Akik, güzel rengi ve estetik özelliklerinin yanı sıra şans ve uğur getirdiği, kötü enerjiyi ve büyüyü defettiği yönündeki yaygın inanç nedeniyle Yemenliler tarafından büyük bir rağbet görüyor.

Ayrıca yerel halk Hazreti Muhammed'in de hadislerde Yemen akiğine atıfta bulunduğunu ve bu taşı takmak konusunda teşvik ettiğini söylüyor.

Fakat tüm bu özelliklere rağmen akik taşının ticareti bugün zor günler geçiriyor.

[Fotoğraf: TRT Arapça]

Zira, ülkedeki savaş, koronavirüs, halkın alım gücünün azalması ve turizm hareketinin durması bu sektörü derinden sarstı.

"Eskiden arkasından koştuğumuz ustalar bugün geçinemiyor"

Sana'daki tarihi çarşıda akik tüccarı olan Yahya Hüseyin Cabir, bugün akik taşı ustalarının geldiği durumu şöyle özetliyor:

"Yemen'deki akik taşı zanaatkarlarının durumu çok kötüleşti. Öyle maharetli ustalar var ki, elleri altınla sarılır. Bir parça ürettiler mi arkalarında koşardık o parçayı satın almak için.Şimdi ise o ustalar bütün gün çarşıyı dükkan dükkan geziyor. Sattıklarıyla günü bile kurtaramıyorlar.

[Fotoğraf: TRT Arapça]

Bu insanlar mecbur motosikletlerle taksicilik yapmaya veya araba yıkamacılığı işlerine yöneliyor. Yazık günah değil mi? Eskiden yuvarlak şekilli akik taşlarını turistlere 50-100 dolar arası satardım. Bugün 15-20 dolar arasında satıyorum kimse almıyor."

Akik, Yemen'de hala ilkel bir şekilde üretilmeye devam ediyor. Ancak buna rağmen müşterilerin ilgisini çekmeye devam ediyor.

[Fotoğraf: TRT Arapça]

Tüm zorluklara rağmen akik taşı ve ondan üretilen ziynet eşyaları,Yemenlilerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Esnaf ise bu ticaretin yeniden eski günlerine geri geleceği konusunda umutlu.

Muhabir: Omar Varfi