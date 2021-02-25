İngiltere’de Oxford Üniversitesi enjeksiyonlu aşıyı bir kenara bıraktı, Covid -19 hapı ve burun spreyine odaklandı.

Üniversitenin Baş araştırmacısı Sarah Gilbert, yeni tip koronavirüs aşısının arkasındaki ekibin, gelecekte aşıların yerini alacak tabletler veya burun spreyleri geliştirmek için çalıştığını duyurdu.

Profesör Gilbert, İngiliz milletvekillerine enjeksiyonların yerini alabilecek "ikinci nesil aşı formülasyonlarını düşünüyoruz" bilgilendirmesinde bulundu.

Ekibinin aşıyı uygulamak ve daha iyi bir bağışıklık tepkisi sağlamak için yeni, enjeksiyonsuz yollara odaklandıklarını söyledi.

Çalışma zaman alacak

Gilbert, bunların geliştirilmesinin zaman alacağını vurguladı.

Gelecekte grip ilacı gibi Covid-19 hapı vermeyi amaçlayan çalışma önce güvenlik ve etkinlik açısından test edilecek.

Profesör Gilbert, bağışıklık tepkilerinin, kas içi enjeksiyondan elde edildiğinde biraz daha farklı olacağını ancak potansiyel olarak büyük avantaj sağlayacağını söyledi.

Kısıtlamaların kalkması konusunda uyardı

Covid-19 kısıtlamalarının çok hızlı bir şekilde hafifletilmesinin daha yüksek bulaşma ile sonuçlanabileceği ve mevcut aşılara daha fazla dirençle ortaya çıkan yeni varyantların oluşma riskini artırabileceği konusunda da uyarılarda bulundu.