Haber Giriş: 25 Şubat 2021 Perşembe 15:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Rasulayn'da terör saldırısı: 3 ölü
[Fotoğraf: TRT Haber]
Suriye’nin kuzeyindeki Rasulayn ilçesinde tavuk pazarında bir araca yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 3 sivil hayatını kaybetti, 9 sivil yaralandı.
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinin karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Rasulayn ilçe merkezinde tavuk pazarında bir araca yerleştirilen bomba infilak etti.
Terör saldırısında 3 sivil hayatını kaybederken, yaralanan 9 sivil de Rasulayn Hastanesi'ne sevk edildi.
İnceleme başlatan güvenlik güçleri, saldırının terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.
Etiketler: PKK/YPG Terör Örgütü
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