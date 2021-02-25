Finlandiya'da İngiltere’den gelen mutasyonlu virüsten dolayı artan vakaların ardından hükümet harekete geçti. Başbakan Sanna Marin özellikle son 1 ayda İngiltere kökenli mutasyon vakalarının artması nedeniyle daha önce uyguladıkları mevcut önlemlerin artık yeterli olmadığını belirtti.

Marin, koronavirüsle mücadelede 3 aşamalı önlemler paketinde bir üst seviye olan 2. aşamaya geçme kararı aldıklarını ifade etti.

Restoran, kafe ve spor salonları kapatılacak

Yeni tedbirleri duyuran Başbakan Marin, başta bar ve restoranlar olmak üzere, kapalı spor salonlarının ve dinlenme yerlerinin kapanacağını, 7’nci sınıf ve üst kademedeki öğrencilerin de eğitime online olarak devam edeceklerini aktardı.

Marin, söz konusu uygulamaları 8-22 Mart tarihleri arasında uygulayacaklarını, kapatma kararından etkilenen işletmelere yardım yapılmasını içeren yasa taslağını da önümüzdeki hafta Meclis'e sunacaklarını vurguladı.

Ülkede, ilk aşı programının başladığı 27 Aralık'tan bu yana kadar nüfusun yaklaşık yüzde 5’ini oluşturan 302 bin kişiye ilk doz aşı yapıldı. Ülkede şu ana kadar toplam 55 bin 687 vaka tespit edilirken, 737 kişi COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

