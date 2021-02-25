Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Erivan’da destekçileriyle birlikte yürüyerek, kendisine yönelik istifa çağrısında bulunan ordu yetkililerini eleştirdi.

Paşinyan burada yaptığı konuşmada: "Ordu, halka ve başbakana bağlıdır. Ermenistan’da zor bir durum var ancak çatışmaların yaşanmaması konusunda hemfikir olmalıyız" dedi.

“Duygusal bir tepki olduğunu düşünüyorum."

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan görevden aldığı ordu yetkililerinin, kendisi için hala "kardeş" olduğunu savunarak Ermenistan’daki durumu tüm taraflarla konuşmaya hazır olduğunu söyledi.

“Mevcut durum kontrol altında, ordu tarafından yapılan açıklamaların duygusal bir tepki olduğunu düşünüyorum."

Paşinyan megafonla yaptığı konuşmasında destekçilerine de teşekkür etti.