Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Lician, Pekin'de olağan basın toplantısında gazetecilerin konuyla ilgili sorularına yanıt verdi.

Çin'in hiçbir zaman ABD'li diplomatlardan rektal sürüntü testi yaptırmalarını istemediğini belirten Cao, "Diplomatik İlişkiler Hakkında Viyana Sözleşmesi ve ilgili diğer yasa ile düzenlemeler uyarınca ABD'li diplomatların ve ailelerinin onurunu ve gururunu zedelemeden güvenliğini temin etme taahhüdümüze bağlıyız" dedi.

Çin'de rektal sürüntü testi zorunlu

Washington Post gazetesinde, geçen hafta bazı diplomatların bakanlığa kendilerine rektal test uygulandığını bildirdiğine ilişkin bir haber yayımlanmıştı.

Çin'de ülkenin bazı bölgelerinden Pekin'e gelen yolculara geniz ve boğaz sürüntüsü ile kan örneklerinin yanı sıra rektal sürüntü örneklerinin test edilmesi zorunlu tutuluyor.