Eğlence ve içerik kanalı YouTube çocukların gözdesi ancak bir o kadar da tehlikeli.Kanalda her ne kadar artık birtakım yasaklar getirildiyse de ağır küfür, cinsellik ve şiddet içeren videolar hala yayında.

You Tube çocukların bu içeriklerden korunması için yeni bir proje başlattı. Video paylaşım sitesi, 'denetlenen hesaplar' adı verilen yeni bir tür ebeveyn kontrolünü test etmeyi planladığını açıkladı.

Test aşamasındaki proje kapsamında en kısıtlı içerikler 9 yaş ve altı çocuklar için sunulacak. Proje ebeveynlere 9 yaş ve üstü çocuklar için içerik ayırma konusunda daha fazla esneklik sağlayacak. 9 – 13 yaş arası çocuklar için erişim imkanları biraz daha genişletilecek.

Ebeveynler, çocuklarının hesap ayarlarından denetlenen hesabın izleme geçmişini ve arama geçmişini yönetebilecek. Yeni denetim mekanizması 80’den fazla ülkede beta sürümüyle kullanılmaya başlanacak.

Ebeveyn Kontrolü sağlamak için sadece web değil aynı zamanda Android veya IOS cihazlardan da kısıtlama aktif hâle getirilebiliyor.

Reklamlar da denetim mekanizması içinde olacak

YouTube'u gözetim altındaki bir hesapla izleyen çocuklara reklam sunulacak, ancak kişiselleştirilmiş reklamlar gösterilmeyecek. Ayrıca, bir videonun içinde kanalın kendisi tarafından sunulan ücretli tanıtımlarla karşılaşabilecekler. Reklamlar izlenen içerik türüyle bağlantılı olacak. Ebeveynler, ücretli reklamları çocuklarının izlemesini önlemek için YouTube Premium'a kaydolma seçeneğine de sahip olacaklar.

Çocukların verileri nedeniyle ceza kesilmişti

Aylık 2 milyardan fazla kullanıcısı olan YouTube, dünyanın en büyük video kaynağı. Çocukların kullandığı içerikler nedeniyle sık sık sert eleştirilere maruz kalan siteye ebeveynlerin izni olmadan çocuklarla ilgili topladığı veriler nedeniyle 170 milyon dolarlık ceza kesilmişti.