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Dünya
CNN International 13.02.2025 07:20

Danimarka'nın California'yı satın alması için 200 binden fazla imza toplandı

Danimarka'da ve California'nın satın alınmasını amaçlayan mizahi dilekçe, 200 binden fazla imza topladı.

Danimarka'nın California'yı satın alması için 200 binden fazla imza toplandı

Dilekçede, Danimarka'nın daha fazla güneş ışığı, palmiye ağacı ve patent kayma alanının özellikleri belirgin olduğu için, “Bu fırsat bir daha ele geçmez. California'yı Donald Trump'tan satın alabilirsin!” ifadeleri yer aldı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland üzerindeki hak iddiasını yinelemesi üzerine ürün kampanyaları, Danimarka'nın California'yı satın alarak daha iyi bir iklim, sürekli avokado tedarikine ve teknoloji sektöründe üstünlüğe kavuşacağını savunuyor.

Dilekçede, Danimarka'nın Disneyland'i “Hans Christian Andersenland” olarak yeniden adlandırılabileceği potansiyelek, “Mickey Mouse'a Viking miğferi takalım mı? Evet, lütfen!” ifadelerine yer verildi.

ABD Dışişleri Bakanı: Trump, Grönland konusunda şaka yapmıyor
ABD Dışişleri Bakanı: Trump, Grönland konusunda şaka yapmıyor

"Bir trilyon dolar"

Kampanya, “Bir dolar stratejilerini topladıktan sonra en iyi müzakerecilerimizi – Lego yöneticilerini ve 'Borgen' dizi oyuncularını – stokta bulundurularak” mizahi bir platformla sergilendi.

Eyaletin “Yeni Danimarka” olarak adlandırılabileceği dilekçede, “Los Angeles? Artık Løs Ångeles! Hollywood'un hygge ruhu dostuz, Beverly Hills'e bisiklet yollarını açacağız ve her köşeye organik smørrebrød koyacağız” ifadeleri yer aldı.

Trump, göreve geldiği 20 Ocak'tan bu yana Grönland'ın ABD kontrolüne girmesine “mutlak bir gereklilik” olarak tanımlamıştı. Ancak Grönland ve Danimarka katılıyor, bu masal kesin bir dille karşı çıkıyor.

Öte yandan, Grönland'ın ayrılıkçı hareketinin güçlenmesi nedeniyle, adanın gelecekle ilgili tartışmaları yeniden alevlendi. Grönland Başbakanı, yeni yıl konuşmasında “sömürgecilik zincirlerinden kurtulma” donanımını kullanmış, ancak ABD'yi doğrudan hedef almamıştı.

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