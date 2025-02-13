Ofis binasının bodrum katında Roma Londra'sının başlangıcı keşfedildi

Arkeologlar, antik kentin ilk bazilikasına ait büyük bir yapının kalıntılarına ulaştı. Yaklaşık 2 bin yıllık bu kamu binası, siyasi, ekonomik ve idari kararların alındığı önemli bir merkezdi.

Yapılan kazılar sonucunda, bazilikanın temelini oluşturan taş duvarlara ulaşıldı. İki buçuk kat yüksekliğinde olduğu tahmin edilen yapının, kentin kuruluşuna dair önemli bilgiler sunduğu belirtiliyor.

Kazı alanı, yapılan restorasyon çalışmalarının ardından halka açılacak.

Romalılar tarafından kullanılan malzemeler ortaya çıktı

Kazı ekibinden Sophie Jackson, yaptığı açıklamada, "Burası Roma Londrası'nın kalbi diyebiliriz. Bu bina, Londra'nın kökenleri ve başkent olarak seçilme sebepleri hakkında çok şey anlatıyor" dedi.

Yapılan incelemelerde, bazilikanın duvarlarının Kent bölgesinden getirilen kireç taşlarından yapıldığı belirlendi. Ayrıca, üzerinde resmi bir damga bulunan çatı kiremitleri gibi çeşitli tarihi eserler de bulundu.

Roma dönemi forumu gün yüzüne çıkıyor

Arkeologlar, bazilikanın Londra'nın ilk forumunun bir parçası olduğunu ifade ediyor. Bu forumun, büyük bir avlu ve etrafında dükkânlar ile ofislerin yer aldığı bir sosyal ve ticari merkez olduğu tahmin ediliyor.

Yaklaşık 40 metre uzunluğunda, 20 metre genişliğinde ve 12 metre yüksekliğinde olduğu düşünülen yapı, Roma İmparatorluğu’nun Britanya’daki yönetim sisteminin bir parçasıydı.

Keşif, yeni bina planlarını değiştirdi

Kazı çalışmalarının yapıldığı 85 Gracechurch Street adresindeki ofis binası yıkılıp yeniden inşa edilecek. Ancak bu keşif, binanın sahiplerini planlarını değiştirmeye zorladı.

Yeni yapılacak binada, Roma kalıntıları korunarak sergilenecek ve halkın ziyaretine açılacak.

Proje mimarlarından James Taylor, "Bu yapıyı koruyarak binayı yeniden tasarlamak bizim için teknik açıdan bazı zorluklar yarattı, ancak bu çabanın karşılığını alacağımıza inanıyoruz" dedi.

Londra'nın tarihi dokusunu koruma çabaları kapsamında, daha önce de Roma dönemine ait amfitiyatro kalıntıları ve Mithras Tapınağı gibi yapılar korunarak halkın ziyaretine sunulmuştu.

Yetkililer, bu tür keşiflerin geçmiş ile bugünü birleştiren önemli bir köprü oluşturduğunu vurguluyor.