Eski Google yöneticisinden yapay zeka uyarısı: Terör tehdidi oluşturabilir

Schmidt, yapay zekanın bazı ülkeler tarafından biyolojik silahlar geliştirmek için kötüye kullanılabileceğini belirtti.

"Bu teknoloji onlar için yeterince hızlı gelişiyor ve kötü amaçlarla kullanılabilir" dedi.

Schmidt, "Yapay zeka, yanlış ellere geçtiğinde, kötü niyetli bir kişinin biyolojik silah geliştirerek kitlesel zarar vermesi mümkün olabilir" ifadelerini kullandı.

Hükümetlere denge çağrısı

Eric Schmidt, yapay zeka alanında geliştirme yapan özel teknoloji şirketlerinin devletler tarafından denetlenmesi gerektiğini ancak aşırı düzenlemelerin inovasyonu engelleyebileceğini söyledi.

ABD'nin yapay zeka çalışmalarını sınırlandırmak için mikroçip ihracatını kısıtlamasını destekleyen Schmidt, "Gerçekçi bir düzenleme mekanizması oluşturulmalı. Özel şirketler bu gelişmeleri sağlıyor, ancak hükümetlerin de bizi izleyip denetlemesi gerekiyor" dedi.

ABD Başkanı Joe Biden, görev süresinin sonunda ileri düzey yapay zeka sistemlerini çalıştıran mikroçiplerin ihracatını sınırlandırmıştı. Ancak bu kararın Donald Trump tarafından tersine çevrilebileceği belirtiliyor.

Avrupa'da yapay zeka düzenlemeleri

Schmidt, Avrupa'da yapay zekaya yönelik aşırı düzenlemelerin, "elektrikten bu yana en önemli devrim" olarak nitelediği bu teknolojinin gelişimini engelleyebileceğini ifade etti.

Paris'te gerçekleşen Yapay Zeka Eylem Zirvesi'nde ABD ve Birleşik Krallık'ın anlaşmaya imza atmaması dikkat çekti. ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, "Yeni bir sektörü tam gelişme aşamasında aşırı düzenlemelerle baltalayamayız" dedi.

"Akıllı telefonlar çocuklar üzerinde olumsuz etkiye sahip"

Eric Schmidt, Google'ın Android işletim sistemini satın aldığı dönemde şirkette görev almıştı.

Ancak şimdi, akıllı telefonların özellikle çocuklar üzerinde ciddi bir etkiye sahip olduğunu ve bu durumun kontrol altına alınması gerektiğini savunuyor.

"Ben de teknoloji dünyasındaki birçok kişi gibi bu durumu tam olarak öngöremedim. Ancak şu an, özellikle çocukların korunması konusunda daha dikkatli olmamız gerekiyor" dedi.

Schmidt, sosyal medyada 16 yaş altı için yasak getirilmesini desteklediğini belirterek, "Neden en önemli varlıklarımız üzerinde kontrolsüz bir deneye izin verelim?" ifadelerini kullandı.

Avustralya Parlamentosu 2024 yılında 16 yaş altına sosyal medya yasağı getiren bir yasa tasarısını kabul etti. Ülke Başbakanı Anthony Albanese, bu kararın "çocukların zarar görmesini engellemek için alındığını" belirtti.

The Lancet tıp dergisinde yayınlanan bir araştırmaya göre, okullarda akıllı telefon yasaklarının öğrencilerin davranışları veya akademik başarıları üzerinde belirgin bir iyileşme sağlamadığı tespit edilse de, genel