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Dünya
AA 13.02.2025 06:17

ABD'lilerin çoğu Trump'ın Gazze'yi "devralma" planına karşı çıkıyor

ABD'de yapılan ankete göre, halkın yüzde 64'ü Başkan Donald Trump'ın Gazze Şeridi'ni devralma ve Filistinlileri zorla yerinden etme planına karşı çıkıyor.

ABD'lilerin çoğu Trump'ın Gazze'yi "devralma" planına karşı çıkıyor

Data for Progress tarafından yapılan ankette, 8-9 Şubat tarihleri arasında 1200 ABD'li seçmene Trump'ın Gazze'yi "devralma" planı hakkındaki görüşleri soruldu.

Katılımcılara, Trump'ın planı kapsamında Gazze'de yaşayan Filistinlilerin zorla yerinden edilerek komşu ülkelere yerleştirileceği belirtildi.

Ankete katılanların yüzde 64'ü ABD'nin Gazze'yi devralmasına karşı çıktı. Katılımcıların yüzde 47'si planı "kesinlikle" desteklemediğini belirtirken, yüzde 17'si "kısmen" karşı çıktıklarını ifade etti.

Demokratların yüzde 85'i, bağımsızların yüzde 63'ü, Cumhuriyetçilerin ise yüzde 43'ü planı desteklemediğini belirtti.

Ayrıca katılımcıların yüzde 69'u, ABD'nin Orta Doğu'ya asker göndermesine karşı çıktıklarını ifade etti.

Trump'ın, Gazze'yi "devralma" ve Filistinlileri zorla yerinden etme planı

Trump, 4 Şubat'ta Beyaz Saray'da kabul ettiği İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile düzenlenen ortak basın toplantısında, ABD'nin Gazze Şeridi'ni devralacağını söylemişti.

Gazze'nin artık tamamen bir yıkım alanı olduğunu söyleyen Trump, Gazze'deki Filistinlilerin başta Mısır ve Ürdün olmak üzere komşu ülkelerde inşa edilecek yeni yerleşim yerlerine gitmelerinin çok daha iyi olacağını savunmuştu.

Trump, Filistinlilerin Gazze'den ayrılmaktan başka seçeneklerinin olmadığını da öne sürmüştü

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