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Dünya
AA 13.02.2025 06:15

İsrail basınına göre, İsrail ve Hamas arasındaki esir takası krizi çözülme yolunda

İsrail basını, İsrail ile Hamas arasındaki esir takası anlaşmasının devamında ortaya çıkan krizin çözülme yolunda olduğunu duyurdu.

İsrail basınına göre, İsrail ve Hamas arasındaki esir takası krizi çözülme yolunda

İsrail basınından Yedioth Ahronoth gazetesinin haberinde, "Hamas’ın esirlerin serbest bırakılmasını askıya aldığını duyurmasının ardından esir takası anlaşmasında patlak veren kriz çözülme yolunda görünüyor." ifadelerine yer verildi.

"Hamas'ın İsrailli esirleri serbest bırakacağının tahmin edildiği" ifade edilen haberde 16 Şubat Cumartesi günü 3 İsrailli esirin serbest bırakılmasının beklendiği belirtildi.

Gazete, adı paylaşılmayan İsrailli yetkilinin "İsrail ve Hamas'ın, anlaşmanın ilk aşamasının sonuna kadar başarılı olmasını istediğini ve Hamas'ın, anlaşmayı sürdürmeye hazır olduğuna dair mesajlar gönderdiğini" aktardı.

İsrailli yetkilinin, ABD Başkanı Donald Trump'ın Hamas'a cumartesi günü tüm tutukluları serbest bırakmaması halinde "cehennemin kapılarını" açacağı tehdidinin "İsrail'i ikileme soktuğunu" ifade ettiği kaydedildi.

İsrailli Kanal 12 televizyonunun haberinde ise çeşitli uluslararası kuruluşların bugün Gazze Şeridi'ne yakıt ve tıbbi ekipman yardımı getirmesinin beklendiğini bildirdi.

Kanal 12'nin haberinde esir değişim anlaşmasının tamamlanabileceğine işaret edildi.

Hamas'tan esir takasını askıya alma kararı

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde dün yaptığı açıklamada, 15 Şubat’ta gerçekleştirilmesi beklenen esir takasının İsrail'in ateşkes anlaşmasındaki taahhütlerini yerine getirmediği gerekçesiyle askıya alındığını bildirmişti.

Hamas'ın yaptığı açıklamada, askıya alma kararının esir takasından 5 gün önce duyurulduğu, böylece arabulucu ülkelere İsrail'e ateşkes maddelerine bağlı kalmasını sağlayacak baskıyı kurma fırsatı verildiği belirtilmişti.

ABD Başkanı Trump ise Gazze'deki tüm esirlerin cumartesi günü öğle vaktine kadar serbest bırakılmaması halinde ateşkesin iptal edilmesi gerektiğini söyleyerek, "Sonra kıyamet kopsun" ifadesini kullanmıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrailli esirler serbest kalmazsa "ateşkesin biteceği ve şiddetli saldırılara başlayacakları" tehdidinde bulunmuş ve orduya Gazze içine ve çevresine takviye birlik gönderilmesi talimatı vermişti.

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