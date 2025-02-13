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Dünya
AA 13.02.2025 06:14

WSJ: ABD istihbaratı, İsrail'in İran'ın nükleer tesislerine saldırmayı planladığını rapor etti

Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin haberine göre, ABD istihbaratı, İsrail'in İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırılar planladığını rapor etti.

WSJ: ABD istihbaratı, İsrail'in İran'ın nükleer tesislerine saldırmayı planladığını rapor etti

WSJ'nin istihbarat bilgilerine sahip kişilere dayandırdığı haberine göre, ABD istihbaratı, İsrail'in İran'a saldırı hazırlığında olduğu bilgisini içeren rapor hazırladı.

Raporda, eski ABD Başkanı Joe Biden'ın görev süresinin sonlarına doğru İsrail'in İran'a saldırma riskinin arttığı belirtildi.

İran'ın askeri altyapısının son dönemde "zayıfladığı" belirtilen raporda, Orta Doğu'daki askeri faaliyetlerin artabileceği uyarısı yapıldı.

ABD istihbaratı tarafından hazırlanan ikinci bir raporda ise, ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve geldiği ilk günlerde İsrail'in İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırı hazırlığında olduğu kaydedildi.

Raporda, bu kapsamda İsrail'in, İran'ın zayıflaması için nükleer tesislerine "önemli saldırılar" düzenlemeyi planladığı aktarıldı.

İstihbarat raporu hakkında bilgi sahibi olan kişiler, Trump'ın Biden'a göre saldırılara destek verme olasılığının daha yüksek olduğunu, bu yüzden İsrail'in destek için Trump yönetimine baskı yapabileceğini kaydetti.

Ayrıca saldırlarda İsrail'in ABD'nin askeri desteğine ve mühimmatına ihtiyaç duyacağı belirtildi.

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