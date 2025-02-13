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Dünya
AA 13.02.2025 04:46

ABD'de Demokratlar Musk'ı hedef aldı

ABD'de Temsilciler Meclisi'nde yapılan Hükümet Verimliliği Departmanının (DOGE) alt komitesinin ilk oturumunda, departmanın başındaki Elon Musk, Demokratlar'ın hedefi oldu.

ABD'de Demokratlar Musk'ı hedef aldı

Cumhuriyetçi Kongre Üyesi Marjorie Taylor Greene başkanlığında yapılan oturumda Demokratlar, Musk'ı "harcamaları azaltmak için yasaları çiğnemekle" suçladı.

Demokrat Melanie Stansbury, ABD Başkanı Donald Trump ve Musk'ı, "pervasızca ve yasa dışı şekilde" federal hükümeti dağıtmakla, federal kurumları kapatmakla, federal çalışanları işten çıkarmakla ve fonları kesmekle suçladı.

Stansbury, "Kongre üyeleriyle sosyal medya üzerinden iletişim kurmaya hevesli olduğunuzun farkındayız, ancak biz buraya oyun oynamaya gelmedik." dedi ve Musk'ı yeminli ifade vermeye çağırdı.

Öte yandan Cumhuriyetçiler, Trump ve Musk'ın DOGE ekibiyle birlikte "israfa karşı omuz omuza" mücadele edeceğini söyledi.

DOGE sonrası bütçe kısıtlamaları

Milyarder iş insanı Elon Musk yönetimindeki DOGE, 20 Ocak'ta yemin ederek ABD Başkanlığını üstlenen Donald Trump tarafından "federal israfı engelleme" hedefiyle oluşturulmuştu.

DOGE, Eğitim Bakanlığı bünyesinde yer alan Eğitim Bilimleri Enstitüsü (IES) bütçesinden 900 milyon dolarlık kesinti yapmıştı.

Musk, DOGE’nin federal kurumların iş gücünde maliyet kesintisine gitme yetkisi veren bir kararnameye imza atmıştı.

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