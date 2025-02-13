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Dünya
AA 13.02.2025 01:31

Alman Bakan: Ukrayna'da barış ancak Ukrayna ve Avrupalılar ile birlikte sağlanabilir

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, ABD ve Rusya'nın Ukrayna savaşı konusunda en üst düzeyde diyalog kuracak olmasına ilişkin Ukrayna'da bir barışın ancak Ukrayna ve Avrupalılar ile sağlanabileceğini söyledi.

Alman Bakan: Ukrayna'da barış ancak Ukrayna ve Avrupalılar ile birlikte sağlanabilir
[Fotograf: AA]

Annalena Baerbock, Dışişleri Bakanlığının X platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, "Barış ancak Ukrayna ve biz Avrupalılar ile birlikte sağlanabilir. Ukrayna için kalıcı barış ancak güçlü güvenlik garantileriyle ve güçlü bir konumdan elde edilebilir" dedi.

Baerbock ayrıca "Ukrayna barış istiyor, biz Avrupalılar barış istiyoruz, Amerikalılar barış istiyor. Eğer (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin sonunda Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaşı sona erdirme düşüncesine geldiyse bu çok gecikmiş bir adım olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Kremlin'den bugün yapılan açıklamada, Putin ile Trump'ın 1,5 saatlik görüşme gerçekleştirdiği ifade edilmişti.

ABD Başkanı Trump da Truth Social platformundan yaptığı açıklamada, Rus lider ile uzun ve verimli bir görüşme yaptıklarını, Ukrayna'daki savaşın sona ermesi için müzakerelere başlama konusunda Rusya ile mutabık kaldıklarını kaydetmişti.

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