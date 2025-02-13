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Dünya
AA 13.02.2025 06:12

ABD'ye yargıç, Trump'ın federal çalışanlara istifa karşılığı tazminat teklifinin önünü açtı

ABD'de federal yargıç, Başkan Donald Trump'ın istifa karşılığı federal çalışanlara 7 aylık maaş tutarında tazminat ödeme teklifinin önünü açtı.

ABD'ye yargıç, Trump'ın federal çalışanlara istifa karşılığı tazminat teklifinin önünü açtı

ABD Bölge Yargıcı George O'Toole, istifa karşılığı federal çalışanlara 7 aylık maaş tutarında tazminat ödeme teklifinin durdurulması için yasal dayanak olmadığına hükmetti.

O'Toole, 6 Şubat'ta alınan geçici durdurma kararının kaldırıldığını ve konuya ilişkin ilave ihtiyati tedbir kararlarının reddedildiğini duyurdu.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt ise yargıcın kararını takdir ederek, "Bu durum, hukuki mücadelenin Başkan Trump ve onu destekleyen 77 milyondan fazla ABD'linin iradesine galip gelemeyeceğini gösteriyor." dedi.

ABD hükümetinden teklif

Trump hükümeti, 6 Şubat'a kadar işlerinden ayrılacak tüm federal çalışanlara 7 aylık maaşları tutarında tazminat teklifi içeren e-postalar göndermişti.

Kovid-19 salgınından bu yana uzaktan çalışan federal personelin büyük çoğunluğunun haftanın 5 günü fiziksel olarak ofislerine dönmeleri gerektiği belirtilen e-postalarda, "Yasa dışı davranışlarda bulunan ya da diğer suistimallere karışan çalışanlara, fesih de dahil soruşturma için öncelik verilecektir." ifadesi kullanılmıştı.

Söz konusu uygulamayı eleştirenler, bunun yasa dışı olduğuna ve tazminatın ödeneceğine dair bir güvence bulunmadığına işaret ediyor. Trump hükümeti ise bu iddiaları reddederek, amaçlarının "federal hükümeti" tekrar yapılandırmak olduğunu vurguluyor.

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