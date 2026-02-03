Parçalı Bulutlu 3.3ºC Ankara
Dünya
AA 03.02.2026 06:37

BM'den, Türkiye, Katar ve Mısır'ın ABD-İran arasındaki gerilimi azaltmaya yönelik çabalarına destek

Birleşmiş Milletler (BM), Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, Türkiye, Katar ve Mısır'ın ABD-İran arasındaki gerilimi diyalog yoluyla azaltmaya yönelik çabalarına destek verdiğini belirtti.

BM'den, Türkiye, Katar ve Mısır'ın ABD-İran arasındaki gerilimi azaltmaya yönelik çabalarına destek

Dujarric, New York'taki BM Genel Merkezi'nde düzenlenen günlük basın toplantısında, Orta Doğu'daki gelişmeleri ele aldı.

ABD'nin İran'dan, nükleer anlaşma konusunda görüşmeleri yeniden başlatmasını istediğine dair "güvenilir haberler" olduğu hatırlatılan Dujarric, bunun Ortak Kapsamlı Eylem Planı'ndan (JCPOA) tamamen ayrı bir konu olup olmadığı sorusuna "Bunu ben değerlendiremem." yanıtını verdi.

Dujarric, iki ülkenin görüşmeleri tekrar başlatması için Türkiye, Katar ve Mısır'ın desteğinin hatırlatılması üzerine, "Elbette, özellikle o bölgedeki gerilimleri, diyalog yoluyla azaltmaya yönelik her türlü çabayı destekliyoruz. BM hiçbir şekilde dahil değil ancak diplomasiye yönelik her türlü çabayı desteklemeye her zaman hazırız." ifadelerini kullandı.

ABD merkezli Axios platformunun haberinde, ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile olası bir nükleer anlaşmayı görüşmek üzere 6 Şubat'ta Türkiye'de bir araya geleceği iddia edilmişti.

Haberde "Türkiye, Mısır ve Katar'ın son birkaç gündeki diplomatik çabalarının bir sonucu" olarak nitelendirilen görüşmenin "en iyi senaryo" olduğu, ancak gerçekleşene kadar "hiçbir şeyin kesinleşmediği" savunulmuştu.

Haziran 2025'ten sonra ilk görüşme

İran ile İsrail arasında Haziran 2025'te meydana gelen ve 12 gün süren çatışmaların ardından bu görüşme ile ABD ve İranlı yetkililer ilk kez bir araya gelecek.

Erakçi, İran'daki devrimin 47. yıl dönümü münasebetiyle başkent Tahran'da devrim lideri Ayetullah Humeyni'nin türbesinde yaptığı konuşmada, İran'ın diplomasiye hazır olduğunu belirterek, "Ancak diplomasi, baskı, yıldırma ve güç kullanımıyla bağdaşmaz. Sonuçlarının yakında ortaya çıkmasını umuyoruz." demişti.

