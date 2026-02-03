Parçalı Bulutlu 3.3ºC Ankara
Dünya
France Info 03.02.2026 07:28

Fransa’da bir hasta, vücudunda Birinci Dünya Savaşı’ndan kalma mühimmatla hastaneye başvurdu

Fransa’nın Toulouse kentinde bir erkek hasta, şiddetli ağrı şikayetiyle gittiği hastanede rektumunda patlayıcı mühimmat bulunması üzerine ameliyata alındı. Birinci Dünya Savaşı’ndan kalma mühimmat, güvenlik önlemleri altında çıkarıldı.

Fransa’da bir hasta, vücudunda Birinci Dünya Savaşı’ndan kalma mühimmatla hastaneye başvurdu
[Temsili Fotoğraf: Arşiv]

Fransa’nın Toulouse kentindeki Rangueil Hastanesi’nde 1 Şubat 2026 gecesi sıra dışı bir olay yaşandı. Bir erkek hasta, şiddetli ağrı şikayetiyle acil servise başvurdu. Yapılan muayenede, hastanın rektumunda askeri mühimmat bulunduğu tespit edildi.

Hastanede geniş güvenlik önlemleri alındı

Durumun netleşmesi üzerine hastanede geniş çaplı güvenlik önlemleri uygulandı. Olay yerine polis, itfaiye ve bomba imha ekipleri sevk edildi. Ameliyathane çevresinde olası bir risk ihtimaline karşı yangın ve patlama güvenliği sağlandı.

Mühimmat ameliyatla çıkarıldı

Hasta, kontrollü şekilde ameliyata alındı.

Operasyonun ardından çıkarılan cismin, Birinci Dünya Savaşı’ndan kalma Alman yapımı 37 milimetrelik bir top mermisi olduğu belirlendi.

Yaklaşık 16 santimetre uzunluğundaki mühimmatın ateşlenmemiş olduğu ve patlayıcı özelliğini koruyor olabileceği bildirildi.

Adli süreç gündemde

Mühimmat, bomba imha ekipleri tarafından teslim alınarak güvenli şekilde etkisiz hale getirildi.

Yetkililer, hastanın bu mühimmatla nasıl temas ettiğine ilişkin soruşturmanın sürdüğünü açıkladı. Olayla bağlantılı olarak adli sürecin başlatılabileceği ifade edildi.

