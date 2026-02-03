Çok Bulutlu 3.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 03.02.2026 08:09

Sakal-ı Şerif Isparta'da ziyarete açıldı

Sakal-ı Şerif Isparta'da ziyarete açıldı. Salavatlarla birlikte Hızırbey Camii'ne götürülen Sakal-ı Şerif'e ilgi yoğundu. Cemaat, Berat Kandili dolayısıyla ziyarete açılan kutsal emaneti dualarla karşıladı.

Sakal-ı Şerif Isparta'da ziyarete açıldı

Isparta’nın Eğirdir ilçesinde Hızırbey Camii'nde yatsı namazı sonrası çıkarılan Sakal-ı Şerif, dua ve salavatlar eşliğinde ziyaret alanına götürüldü. Caminin imamı ve Eğirdir Belediye Başkanı Mustafa Özer, Sakal-ı Şerif'i kutudan çıkardıktan sonra ziyaret başladı.

Sakal-ı Şerif'i görmek için sıraya giren vatandaşlar, dualar eşliğinde cam fanusa dokunarak ziyaretlerini sonlandırdı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Ziyaret sonrasında açıklama yapan Özer, tüm İslam aleminin kandilini tebrik edip, "Eğirdir müftülüğümüz ile gönüllerin efendisi Sakal-ı Şerif'i paylaşmak istedik. İnşallah yüce Rabbim, hepimizi Hz. Muhammed’in şefaatine nail eyler. Şanlı ordumuzu, ülkemizi ve tüm İslam alemini Allah’a emanet ediyorum" dedi.

ETİKETLER
Isparta Berat Kandili
Sıradaki Haber
İstanbul'da 14 katlı binada yangın paniği
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:01
Ocak ayı enflasyon rakamları açıklandı
09:53
9 il için kuvvetli yağış uyarısı
09:51
Rusya: İstanbul müzakereleriyle 2 bin 300'den fazla Rus, yaklaşık 2 bin 400 Ukrayna askeri evine döndü
09:48
Doğu Karadeniz'in doğusunda fırtınaya dikkat
09:47
Norveç kraliyet ailesinde kriz: Veliaht Prensesin oğlu hakim karşısında
09:43
Küresel piyasalar pozitif seyrediyor
Refah Sınır Kapısı üzerinden Gazze’ye dönen 12 Filistinli, Nasır Hastanesi’ne ulaştı
Refah Sınır Kapısı üzerinden Gazze’ye dönen 12 Filistinli, Nasır Hastanesi’ne ulaştı
FOTO FOKUS
İzmir'de sağanak nedeniyle bazı iş yerlerini su bastı
İzmir'de sağanak nedeniyle bazı iş yerlerini su bastı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ