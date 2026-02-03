Çok Bulutlu 3.8ºC Ankara
TRT Haber 03.02.2026 07:56

22 ilde terör örgütü MLKP’ye operasyon: 96 gözaltı

İstanbul merkezli 22 ilde terör örgütü MLKP'ye düzenlenen operasyonlarda 96 şüpheli yakalandı.

22 ilde terör örgütü MLKP’ye operasyon: 96 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonu NSosyal hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şube müdürlüklerinin, silahlı terör örgütünün basın ve gençlik yapılanmaları üzerinden faaliyet yürüten şüphelilere yönelik çalışmaları sonucunda, aralarında İstanbul, Ankara ve İzmir'in de bulunduğu 22 ilde operasyonlar düzenlendi.

Soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonlarda 96 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin, örgütün gençlik yapılanmaları, basın ve propaganda yapılanmaları içerisinde faaliyet yürüttükleri belirlendi. Örgüt talimatları doğrultusunda gerçekleştirilen sözde anma faaliyetleri ile çeşitli organizasyonlara katıldıkları, örgüt propagandasını içeren paylaşımlar yaptıkları tespit edildi.

Bakan Yerlikaya, "Terörle mücadelemiz, yalnızca kolluk kuvvetlerimizin sahadaki operasyonlarıyla sınırlı olmayan; güvenlik, istihbarat, iletişim ve uluslararası işbirliğini kapsayan çok boyutlu bir çalışmaya dayanır. Ülkemizin her bölgesinde huzuru ve istikrarı sağlamak için mücadelemizi sürdürüyoruz Cumhuriyet Başsavcılığımızı, Emniyet Müdürlüğümüzü, kahraman polislerimizi ve emeği geçenleri tebrik ediyorum." dedi.

