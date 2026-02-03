Hafif Sağanak Yağışlı 3.5ºC Ankara
Gündem
AA 03.02.2026 00:56

'Dijital Dünyada Çocukların Güçlendirilmesine Yönelik Eylem Planı' Resmi Gazete'de

Dijital Dünyada Çocukların Güçlendirilmesine Yönelik Eylem Planı konulu Cumhurbaşkanlığı Genelgesi, Resmi Gazete'de yayımlandı.

'Dijital Dünyada Çocukların Güçlendirilmesine Yönelik Eylem Planı' Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan genelgede, dijitalleşmenin hızla dönüştürdüğü dünyada geleceğin teminatı çocukların, çağın gereklerine uygun biçimde yetiştirilmeleri, sağlıklı gelişimlerinin desteklenmesi, dijital becerilerinin güçlendirilmesi ve çevrimiçi ortamlarda güvenliklerinin sağlanarak korunmalarının önem arz ettiği belirtildi.

15 yaşından küçük çocuklar sosyal paylaşım sitelerine giremeyecek
15 yaşından küçük çocuklar sosyal paylaşım sitelerine giremeyecek

Bu çerçevede, dijital dönüşüm sürecinin çocuklar üzerindeki etkilerini bütüncül bir yaklaşımla ele almak, koruyucu ve destekleyici politika ve uygulamaları güçlendirmek amacıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda, "Dijital Dünyada Çocukların Güçlendirilmesine Yönelik Eylem Planı (2026-2030)" hazırlandığı anımsatıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan 'ekran süresi' uyarısı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan 'ekran süresi' uyarısı

'Dijital dünyada çocukları risklerden korumak ve çocukların iyi oluşunu güçlendirmek' ilkesi 

Genelgede, dijital dünyaya ilişkin risklerin azaltılması, fırsatların artırılması ve çocukların bu ortamda güçlendirilmesine yönelik yapılacak çalışmaların etkili bir biçimde planlanması, uygulanması ve izlenmesini sağlamak üzere hazırlanan söz konusu Eylem Planının, Bakanlığın resmi internet adresinde (www.aile.gov.tr) yayımlanacağı belirtildi.

Genelgede, şunlar kaydedildi:

"'Dijital dünyada çocukları risklerden korumak ve çocukların iyi oluşunu güçlendirmek' ilkesini esas alan mezkur Eylem Planı'nın uygulanmasında kurumlar arası koordinasyon Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından sağlanacak olup izleme ve değerlendirme süreçleri, Bakanlık tarafından oluşturulan dijital izleme sistemi üzerinden yürütülecektir. Bu kapsamda, sorumluluk verilen kurum ve kuruluşlar, gerçekleştirdikleri faaliyetlere ilişkin bilgileri Bakanlıkça belirlenen usule uygun şekilde izleme sistemine aktaracaklardır."

Bakanlık tarafından hazırlanacak yıllık izleme raporunun, Cumhurbaşkanlığına sunulacağı ve Bakanlığın resmi internet adresinde yayımlanacağı bildirilen genelgede, "Bu itibarla tüm kurum ve kuruluşların Dijital Dünyada Çocukların Güçlendirilmesine Yönelik Eylem Planı (2026-2030) kapsamında üzerine düşen görev ve sorumlulukları titizlikle yerine getirmeleri hususunda gereğini rica ederim." ifadelerine yer verildi.

OKUMA LİSTESİ