Bakan Kacır: KOBİ'lerin de bu programdan etkin şekilde yararlanmasını sağlayacağız

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı imalat sanayisine yönelik, 100 milyar lira büyüklüğündeki istihdamı koruma odaklı yeni finansmana ilişkin şunları kaydetti:

"Kredi Garanti Fonu ve KOSGEB desteğiyle, KOBİ'lerin de bu programdan etkin şekilde yararlanmasını sağlayacağız. Yatırımları büyütmeye, üretimi güçlendirmeye, istihdamı artırmaya ve ihracatı hızlandırmaya devam edeceğiz. 2026 yılı boyunca atacağımız adımlar, Türk sanayisinin rekabet gücünü yükseltecek."