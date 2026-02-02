İmalat sanayi işletmelerine 100 milyar liralık finansman paketi müjdesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, imalat sanayi işletmelerine yeni finansman paketi müjdesini toplantının ardından paylaştı.

Erdoğan, "Tüm imalat sanayi işletmelerine açık 100 milyar lira büyüklüğünde uygun koşullu finansman paketini devreye alıyoruz" dedi.

36 aya varan vade imkanı

Finansman paketi, 6 ay ana para ödemesiz, 36 aya kadar vade imkanıyla sulunacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, finansman maliyeti oranlarının piyasa şartlarının altında olacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, finansman paketinin ayrıntılarını şu sözlerle anlattı:

"İstihdam yoğunluklarıyla orantılı olarak, işletme başına 50 milyon liraya kadar cazip kredi imkanını sunacağız.

(İmalat sanayisine) Finansman paketini kredi kefalet paketiyle destekliyoruz. KOBİ'lerimiz teminat sorunu yaşamadan kredi imkanına ulaşabilecek.

İstihdamını koruyan KOBİ'lerimize KOSGEB aracılığıyla 10 puan indirim imkanı sağlayacağız"