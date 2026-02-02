Gökgürültülü Sağanak Yağışlı 7.9ºC Ankara
02.02.2026 15:54

Savunma ve havacılık sanayiinden 2026'ya rekor başlangıç

Türk savunma ve havacılık sanayii, 2025 yılında yakaladığı rekor ivmesini 2026 yılının ilk ayına da taşıdı. Sektör, ocak ayında gerçekleştirdiği ihracat rakamlarıyla tarihinin en güçlü başlangıçlarından birine imza attı.

Savunma ve havacılık sanayiinden 2026'ya rekor başlangıç

Savunma Sanayii Başkanı Görgün, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, sektörün 2026 yılı ocak ayı ihracat verilerini paylaştı.

Görgün, ocak ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 44,2 oranında bir artış yaşandığını ve 555,3 milyon dolarlık ihracat rakamına ulaşıldığını belirtti.

"Bu başarı vizyoner politikaların bir sonucudur"

Elde edilen bu performansın sektörün sürdürülebilir büyüme kapasitesini ortaya koyduğunu vurgulayan Görgün, şunları kaydetti;

Elde edilen bu sonuç; yüksek katma değerli, ileri teknolojiye dayalı ürün portföyümüzün, sahada kendini kanıtlamış sistemlerimizin ve güvene dayalı uzun vadeli iş birliklerimizin somut bir yansımasıdır. Savunma ve havacılık sanayiimiz, Türkiye’nin genel ihracat performansına stratejik katkı sunmaya kararlılıkla devam etmektedir. Bu başarı; Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliği ve vizyonu doğrultusunda hayata geçirilen Milli Teknoloji Hamlesi ve Milli Yetkinlik Hamlesi kapsamında, planlı, istikrarlı ve vizyoner politikaların bir sonucudur.

Bu vesileyle; savunma ve havacılık sanayiimizin küresel başarısına emek veren başkanlık personelimize, şirketlerimize ve tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyor; katma değerli ve yüksek teknolojili ürünlerle daha güçlü bir Türkiye hedefi doğrultusunda başarılarının artarak devam etmesini diliyorum.

 

 

 

 

 

 


"Bu güçlü performans, sektörümüzün küresel pazarlardaki rekabet gücünü bir kez daha kanıtlamıştır. Elde edilen bu sonuç; yüksek katma değerli, ileri teknolojiye dayalı ürün portföyümüzün, sahada kendini kanıtlamış sistemlerimizin ve güvene dayalı uzun vadeli iş birliklerimizin somut bir yansımasıdır. Savunma ve havacılık sanayiimiz, Türkiye’nin genel ihracat performansına stratejik katkı sunmaya kararlılıkla devam etmektedir."
"Millî Teknoloji Hamlesi meyvelerini veriyor"
Başarıda istikrarlı politikaların önemine dikkat çeken Görgün, sürecin stratejik arka planına ilişkin şunları kaydetti:
"Bu başarı; Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliği ve vizyonu doğrultusunda hayata geçirilen Millî Teknoloji Hamlesi ve Millî Yetkinlik Hamlesi kapsamında, planlı, istikrarlı ve vizyoner politikaların bir sonucudur."
Paydaşlara teşekkür
Görgün, açıklamasının sonunda savunma sanayii ekosistemine teşekkür ederek, "Sektörümüzün küresel başarısına emek veren başkanlık personelimize, şirketlerimize ve tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyor; katma değerli ve yüksek teknolojili ürünlerle daha güçlü bir Türkiye hedefi doğrultusunda başarılarının artarak devam etmesini diliyorum." ifadelerini kullandı.
Sektörün 2026 yılı boyunca yeni teslimatlar ve uluslararası anlaşmalarla ihracat grafiğini yukarı taşımaya devam etmesi bekleniyor.

