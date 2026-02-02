Gökgürültülü Sağanak Yağışlı 7.9ºC Ankara
Dünya
AA 02.02.2026 16:53

İngiltere bir Rus diplomatı sınır dışı etti

İngiltere Dışişleri Bakanlığına çağırılan Rusya'nın Londra Büyükelçisi Andrey Kelin'e ülkesinin bir İngiliz diplomatı sınır dışı etmesi nedeniyle tepki iletilirken Londra'daki bir Rus diplomatın sınır dışı edildiği bildirildi.

İngiltere bir Rus diplomatı sınır dışı etti

İngiltere Dışişleri Bakanlığı Sözcülüğünden yapılan yazılı açıklamada, "Rusya'nın geçen ay bir diplomatımızı sebepsiz ve haksız yere sınır dışı etmesini ve personelimize yönelik dayanaksız iddialarını en sert biçimde kınıyoruz." ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, Kelin'in bu konuda Dışişleri Bakanlığına çağırıldığı belirtilerek, "Üst düzey bir Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, Rus Büyükelçiyi çağırarak İngiltere'nin, Büyükelçilik personeline yönelik kışkırtmaları kabul etmeyeceğini net şekilde ifade etti. Bu nedenle bugün, karşılıklı bir adım atarak bir Rus diplomatın akreditasyonunu iptal ediyoruz." denildi.

Rusya'nın "Ukrayna'ya verilen desteği engellemek amacıyla İngiliz diplomatik misyonunun çalışmalarını sürekli olarak aksatmaya çalıştığı" öne sürülen açıklamada, Rusya'nın atacağı yeni adımların tansiyonu yükseltme adımı sayılacağı ve aynı şekilde karşılık göreceği vurgulandı.

İngiltere'nin Moskova Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Danae Dholakia, geçen ay Dışişleri Bakanlığına çağırılmış ve büyükelçilikte görevli diplomat Gareth Samuel Davies'in İngiliz istihbaratıyla bağlantılı çalıştığı gerekçesiyle sınır dışı edildiği bildirilmişti.

Rusya, İngiltere'ye protesto notası vermiş ve Davies'in iki hafta içinde Rusya'dan ayrılması istenmişti.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, bu kararı diplomatik misyonların faaliyetlerini göstermesi için gerekli temel koşulları baltalayan bir adım olarak değerlendirmiş ve karşılık verileceğini açıklamıştı.

