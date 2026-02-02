Gökgürültülü Sağanak Yağışlı 7.9ºC Ankara
Dünya
AA 02.02.2026 15:11

AB: Çocuklara sosyal medya yasağı getirilmesine ilişkin tüm seçenekler gözden geçiriliyor

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, AB genelinde çocuklara sosyal medya yasağı getirilmesine ilişkin "tüm kapıların açık olduğunu" belirterek, tüm seçeneklerin gözden geçirildiğine işaret etti.

AB: Çocuklara sosyal medya yasağı getirilmesine ilişkin tüm seçenekler gözden geçiriliyor

AB Komisyonu sözcülerinden Thomas Regnier, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Çocuklara sosyal medya yasağı getirilmesine ilişkin AB genelinde bir adım atılıp atılmayacağına ilişkin bir soruyu yanıtlayan Regnier, bu konuya ilişkin üye ülkelerle birlikte çalışmaların yürütüldüğünü belirtti.

Regnier, "AB Komisyonu şu anda tüm kapıları açık tutuyor. Halihazırda bize danışmanlık yapması için bir uzmanlar paneli oluşturuluyor. Bunun ardından bir adım atılıp atılmayacağına karar verilecek." bilgisini verdi.

Tüm seçeneklerin gözden geçirildiğini ve çalışmalara yönelik kapsayıcı bir tutum benimsediklerini ifade eden Regnier, uzmanların farklı alanlardan olacağını ve henüz net bir zaman çizelgesi bulunmadığını kaydetti.

Sosyal Medya Avrupa Birliği
İran'da, ABD ile nükleer müzakere talimatı
