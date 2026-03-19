Milli Savunma Bakanı Güler Hatay'da

Milli Savunma Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel ile Hatay’a gitti.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Bakan Güler, ilk olarak Hatay Valiliğini ardından Büyükşehir Belediyesini ziyaret ederek kentteki çalışmalara ilişkin bilgi aldı.