Dışişleri Bakanı Fidan Katar'da

Bölgedeki son gelişmeleri yakından takip eden Türkiye, yoğun diplomasi trafiğini sürdürüyor.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Fidan, Suudi Arabistan'daki temasların ardından Katar'a gitti.

Bakan Fidan, Katar ziyareti kapsamında Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı Karargahını ziyaret etti.

Dışişleri Bakanı Fidan ayrıca, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani tarafından Doha’da kabul edildi.

Bakan Fidan, Katar Emiri Al Sani ve Katarlı mevkidaşıyla görüşmeleri kapsamında, bölgedeki savaşın müzakere yolu ile çözümlenmesinin önemini vurgulayacak.

Ziyarette, çatışmaları sona erdirmeye yönelik çabalar değerlendirilecek. Mevcut gerilimin düşürülmesi ve saldırıların son bulması için atılabilecek somut adımlar üzerinde durulacak.