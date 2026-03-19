TRT Haber 19.03.2026 15:19

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezyalı mevkidaşı Subianto ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Liderler, Türkiye ile Endonezya ikili ilişkilerini, bölgesel ve küresel konuları ele aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezyalı mevkidaşı Subianto ile telefonda görüştü

İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini duyurdu.

Liderler, Türkiye ile Endonezya ikili ilişkilerini, bölgesel ve küresel konuları ele aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran’a yönelik saldırılarla başlayan ve Körfez ülkelerine ulaşan şiddet sarmalından bir an önce çıkılması gerektiğini, Türkiye’nin diplomatik çözüm için gayretlerinin aralıksız sürdüğünü ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’in Mescid-i Aksa’ya yönelik tacizlerinin kabul edilemeyeceğini, İsrail’in, İslam’ın ilk kıblesine girişleri engelleyerek geleceğini tehdit altına almasına karşı Müslüman toplumların sessiz kalmamasının önemli olduğunu belirtti.

Görüşmede Cumhurbaşkanımız, Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto’nun Ramazan Bayramı’nı da tebrik etti.

SON HABERLER
15:45
Konya'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada baba ile oğlu öldü
15:41
SGK'dan "sahte bayram ikramiyesi mesajı" uyarısı
15:40
Tenzile Erdoğan İlçe Devlet Hastanesi yarın açılıyor
15:37
18 ilde dolandırıcılık ve yasa dışı bahis operasyonu: 67 şüpheli tutuklandı
15:16
Bodrum'a bir günde 25 bin araç giriş yaptı
15:16
Altın ve gümüş fiyatlarında gerileme sürüyor
