Hafif Sağanak Yağışlı 8.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 19.03.2026 13:48

MGK’da yeni düzenleme: 3 başkanlık kuruldu

Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Genel Sekreterliğinin teşkilat ve görevlerinde değişiklik yapılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararnamesi Resmi Gazete’de yayımlandı. Kararname ile MGK bünyesinde İç Güvenlik, Dış Güvenlik ve Savunma Planlaması koordinasyonunda üç başkanlık oluşturuldu.

Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinin Teşkilat ve Görevleri Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'ne göre, "milli güvenlik" ve "milli güvenlik siyaseti" kavramları yeniden tanımlandı.

"Devletin anayasal düzeni, milli varlığı, uluslararası çıkarları ve vatandaşların güven-refah içinde yaşaması", "milli güvenlik" ve "milli güvenlik siyaseti" kavramlarının kapsamına alındı.

Kararname ile MGK bünyesinde 3 başkanlık oluşturuldu.

İç Güvenlik Araştırma ve Değerlendirmeleri Dairesi Başkanlığına, terör, organize suç, radikalleşme, siber güvenlik, yapay zeka, uzay, iklim değişikliği, göç, sağlık ve enerji gibi alanlarda stratejik analizler üretme görevleri verildi.

Dış Güvenlik Araştırma ve Değerlendirmeleri Dairesi Başkanlığına da küresel ve bölgesel gelişmeleri takip etmek, uluslararası kuruluşlarla iş birliği yapmak, Türkiye'nin dış güvenlik çıkarlarına yönelik analizler hazırlamak görevi tevdi edildi.

Yeni kurulan Savunma Planlaması Koordinasyon Dairesi Başkanlığına ise seferberlik ve savaş hali hazırlıklarını bakanlıklar, kurumlar ve valiliklerle koordineli şekilde yürütmesi görevi yüklendi.

Kararnamedeki değişiklikle, MGK tarafından hazırlanan metinlere "bildiri" yerine "açıklama" ifadesinin kullanılması hüküm altına alındı.

Kararnamede, MGK Genel Sekreterliğinde subay ve astsubayların ilgili kanun çerçevesinde görev yapabilmesi, bu sürecin Milli Savunma Bakanlığı ile birlikte yürütülmesine ilişkin de düzenleme yer aldı.

ETİKETLER
MGK Resmi Gazete
Sıradaki Haber
Türkiye yüzmede dünya arenasında
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:45
Konya'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada baba ile oğlu öldü
15:41
SGK'dan "sahte bayram ikramiyesi mesajı" uyarısı
15:40
Tenzile Erdoğan İlçe Devlet Hastanesi yarın açılıyor
15:47
18 ilde dolandırıcılık ve yasa dışı bahis operasyonu: 67 şüpheli tutuklandı
15:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezyalı mevkidaşı Subianto ile telefonda görüştü
15:16
Bodrum'a bir günde 25 bin araç giriş yaptı
Çarşılarda bayram yoğunluğu
Çarşılarda bayram yoğunluğu
FOTO FOKUS
Tenzile Erdoğan İlçe Devlet Hastanesi yarın açılıyor
Tenzile Erdoğan İlçe Devlet Hastanesi yarın açılıyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ